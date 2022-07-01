Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» получил «Вий» из Тюмени

В Екатеринбурге завершился театральный фестиваль «Коляда-Plays». Гран-при получил спектакль «Вий» тюменского театра «Ангажемент», который неоднократно гастролировал в Екатеринбурге и ранее.

Приз за лучшую женскую роль отдали Татьяне Малягиной из «Театра на Васильевском» (Санкт-Петербург) за спектакль «Как Зоя гусей кормила». «Лучшую мужскую роль» взял Алексей Дуганов из общедоступного театра «Периферия» (Астрахань) за игру в спектакле «Мальчик мой». Лучшим актерским ансамблем признаны актеры, участвующие в спектакле «Василисса» (Молодежный театр Алтая, Барнаул). Отдельный спецприз от Николая Коляды получил Игорь Сетдеков из Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Напомним, фестиваль проходил в Екатеринбурге 10 дней. За это время зрители увидели почти 30 постановок театров из разных городов России и Казахстана.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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