«Сходите на все!»: в Екатеринбурге в 17-й раз пройдет фестиваль «Коляда-plays»

С 18 по 28 июня в Екатеринбурге пройдет XVII Международный театральный фестиваль молодых драматургов «Коляда-Plays».

Как рассказал на пресс-конференции замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин, всего театральные коллективы прислали 70 заявок на участие в фестивале, для итоговой афиши отобрали 25 спектаклей. В Екатеринбург привезут постановки из городов Свердловской области, Омска, Перми, Челябинска, Кургана, Барнаула, Москвы, Шадринска, Канска, Волжского.

Художественный руководитель «Коляда-театра», драматург и режиссер Николай Коляда пригласил екатеринбуржцев и на открытие, и на спектакли, и на закрытие фестиваля. Он отметил, что в афише есть постановки не только для взрослых, но и для детей и подростков. Например, в ЦК «Урал» 21 июня покажут «Чучело» по мотивам повести Владимира Железникова в инсценировке ученицы Коляды Екатерны Гуземы, билеты еще есть. Самым маленьким зрителям можно будет посмотреть сказки «Муфта, Полботинка и Моховая борода» (Ирбитский драмтеатр), «Бармалей» (театр кукол «Туки-Луки»). Взрослых приглашают на спектакли «Нельзя не быть с тобой», «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел», «Китайское печенье» и другие. Сам Коляда отказался рекомендовать зрителям что-то определенное: «Сходите на все!»

Праздничное открытие фестиваля начнется возле «Коляда-театра» на проспекте Ленина во вторник, 18 июня, в 11 часов. Николай Коляда обещал всем гостям открытия пенную пушку, фейерверки и большое театрализованное представление.

Такое открытие фестиваля стало традицией: в прошлые годы на улице возле театра выступали ходулисты, показывали уличные кукольные спектакли, устраивали шоу скоморохов. В 2022 году Николай Коляда выставил перед театром пенную пушку, устроив вечеринку посреди бела дня. В пене успели искупаться не только артисты, но и участники фестиваля и обычные прохожие.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/762637.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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