В лонг-лист фестиваля «Коляда-plays» вошли 28 спектаклей из России и Казахстана

Из полутора сотен заявок, пришедших на фестиваль «Коляда-plays», жюри предварительно выбрало 28 спектаклей. Большинство из них покажут в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

«Эти спектакли отобраны из 150 заявок, поступивших в этом году. Сейчас начнем составлять афишу и решать все творческие и финансовые вопросы с театрами. Наверняка кто-то выпадет из списка, а кто-то, возможно, добавится, так как некоторые театры не прислали видео – еще не готовы премьеры, которые состоятся в ближайшее время. Начинаем работать над афишей фестиваля. Он состоится с 20 по 30 июня 2022 года в Екатеринбурге», – сообщил основатель фестиваля и глава экспертного жюри Николай Коляда.

Из иностранных гостей в этом году будет только театр юного зрителя из Казахстана (Темиртау). Ожидается, что артисты привезут постановку «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович. Остальные 27 постановок в лонг-листе – российские. В том числе приедут и уже знакомые екатеринбургскому зрителю театры: ижевский Les Partisans (спектакль «Инкогнито» по пьесе Валерия Шергина), пермский «Туки-Луки» (спектакли «Материнское поле» и «Время жить»), тюменский «Ангажемент» («Вий. Легенда», «Рыжий. По жизни») и другие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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