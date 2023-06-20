Стала известна программа форума городов трудовой доблести в Екатеринбурге, на котором откроют 42-метровую стелу

22-23 июня в Екатеринбурге пройдет третий Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». В первый день состоится открытие 42-метровой стелы с медиаэкранами, запланированы пленарные сессии с гостями из других городов трудовой доблести. Всего на форуме будет работать пять площадок, на которых пройдут дискуссии, концерты, спектакли и просветительские мероприятия.

«Слово «форум» предполагает общение, обмен опытом и информацией. И здорово, что именно такой формат был выбран для идеи объединения городов трудовой доблести. Для нас большая честь принимать форум в год юбилея Екатеринбурга. И сама идея заключалась в том, чтобы максимально много рассказать и гостям, и жителям об истории города в самых разных ее плоскостях», – отметил сегодня начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Начнется форум 22 июня с торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» на пересечении улиц Никонова и Царской (за ККТ «Космос»). Композиция состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. Высота стелы – 42 метра. На ее фасадах установлены два экрана, на них планируется транслировать аудиовизуальное произведение об исторических деятелях, внесших значительный вклад в промышленность, науку и культуру, портретные зарисовки уральцев-тружеников, а также пейзажные зарисовки города, отражающие динамику его развития в 1930-1950 годах.

«Идея, что в стеле должна быть заложена образовательная составляющая, была с самого начала. Это не просто монументальное искусство. Стела рассказывает, что такое подвиг, что такое тыл. Сотрудники музея истории Екатеринбурга разработали контент, который можно назвать научным. Было переработано более 500 материалов – и видео, и текстовых, и архивных. Благодаря созданию этого контента, который будет размещен на стеле, были систематизированы некоторые отрывочные знания», – пояснил Марков.

После открытия стелы в ККТ «Космос» пройдет пленарное заседание форума «Города трудовой доблести: мобилизация как фактор победы». На ней выступят историки, представители городов доблести. Будет затронут спектр исторических вопросов: как свердловские предприятия помогали фронту в годы ВОВ, и как они же помогают стране сегодня.

Кроме того, в первый день форума в Екатеринбурге будет работать пять площадок, рассказала заместитель начальника департамента – начальник отдела общественных и внешних связей мэрии города Екатерина Форукшина. Первая – посвящена культурной эвакуации, вторая – промышленности, третья – трудовым династиям, четвертая – образу человека труда глазами молодежи, пятая – ветеранским организациям. На второй день, 23 июня, участники и гости форума отправятся в Верхнюю Пышму, где сначала посетят музейный комплекс УГМК, а затем – Технический университет УГМК (там пройдет панельная сессия и семинар-практикум).

Важность проведения такого форума в Екатеринбурге оценили историки.

«Мне, как ученому, представляется важным само понятие – город трудовой доблести. Если посмотрим на курс истории России, все победы и сражения происходят в западной части страны. Вся история свершается там, к западу от Москвы и Санкт-Петербурга. Восточная часть России на страницах истории появляется реже. Но если посмотреть объективно хотя бы на историю ХХ века, когда мощь государства была связана с его промышленным, техническим, научным потенциалом, огромное значение имели не только сражения ВОВ, но и старые цеха Уралмаша. Там работали уникальные мастера, было уникальное оборудование. И от того, как они работали, зависело положение дел на фронте. Это другой тип героизма и доблести. Но его важно показывать», – считает ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук Константин Бугров.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил летом 2020 года, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин за вклад жителей Свердловска в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Возведение стелы началось в сентябре 2022-го.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/792562.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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