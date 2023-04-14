Стелу «Город трудовой доблести» откроют раньше срока

Стелу «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге откроют раньше срока, так как работы идут с опережением графика. Сейчас готов каркас и начата облицовка. «Предполагается запустить объект в тестовом режиме в начале июня, а уже в конце месяца мы планируем принять Всероссийский форум Городов трудовой доблести, […] и в рамках этого события будет открыта стела» – сказал во время сегодняшнего обхода территории мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, высота сооружения составит 42 метра, его покроют кортеновской сталью. Это материал, который не выцветает на солнце, не нуждается в покраске и не подвержен коррозии. Композиция будет подсвечиваться, а рядом установят мультимедийный экран.

Звание «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил летом 2020 года, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин за вклад жителей Свердловска в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Возведение знака же началось в сентябре 2022-го. Работы проводит компания «Стройтек», выигравшая муниципальный тендер, стоимость работ по которому составляет 159,4 млн рублей. Большую часть суммы дает областной бюджет, городской – 7,9 млн.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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