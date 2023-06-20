В уральских лесах прошло более 16 тысяч профилактических бесед с нарушителями

16 тысяч 568 профилактических бесед с нарушителями провели патрули МЧС и полиции в уральских лесах после начала пожароопасного сезона. Напомним, что весна в Свердловской области в это году была ранней и природные, а также ландшафтные пожары начались уже в апреле, а с 5 мая в регионе было объявлено ЧП в связи с масштабными возгораниями. Самый большой ущерб огонь нанес поселку Сосьва. Огонь также уничтожил десятки тысяч гектаров лесов.

Как уточняет тг-канал «Не для протокола», помимо профилактических бесед, патрули также выписали нарушителям штрафы почти на 2 млн рублей. Профилактически-воспитательная работа полиции и МЧС в лесах продолжится до конца лета.

Екатеринбург, Елена Васильева

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