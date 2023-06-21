Депутат Госдумы предложил судить за поджог тополиного пуха

За поджог тополиного пуха имеет смысл ввести уголовную ответственность, так же, как за поджог сухой травы.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Свердловской области, единоросс Максим Иванов. «По поводу поручения Президента России рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба. В свете пережитых нашим регионом лесных пожаров вопрос актуальный. Учитывая специфику флоры Екатеринбурга и ряда городов Свердловской области, я бы дополнил список тополиным пухом, поджог которого может легко принести значительный ущерб», – написал Иванов в своем ТГ-канале.

Напомним, по словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сейчас тополя составляют более 60% от всех деревьев в городе. В основном это возрастные деревья. «Есть мнение специалистов – урбанистов, экологов, – что надо постепенно менять их на клены и липы. Они чувствуют себя комфортно в нашем климате и не создают проблем людям с аллергией. Кроме того, в жаркую погоду это еще и источник пожаров», – заявил градоначальник.

Природные пожары в Свердловской области в этом году начались уже в апреле, а с 5 мая в регионе было объявлено ЧП в связи с масштабными возгораниями. Самый большой ущерб огонь нанес поселку Сосьва. Огонь также уничтожил десятки тысяч гектаров лесов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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