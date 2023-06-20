В День памяти и скорби в Екатеринбурге включат сирены

В день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Екатеринбурге включат электросирены. В 14:15 пройдет Всероссийская акция «Минута молчания», сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, на фронт ушли более 2 миллионов уральцев, в том числе – более 100 тысяч жителей Свердловска. Около 42 тысяч из них не вернулись.

22 июня в Екатеринбурге, как и по всей России, пройдут памятные мероприятия, главным из которых станет Всероссийский форум городов трудовой доблести.

Дата «День памяти и скорби» установлена указом президента России от 8 июня 1996 года как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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