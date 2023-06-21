22 июня в минуту молчания отключат телевещание и остановят общественный транспорт

Свердловская область присоединится к акции «Минута молчания» 22 июня – в День памяти и скорби.

В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в 14:15 по местному времени в городах зазвучат сирены системы оповещения. Также на одну минуту остановится общественный транспорт, прекратится работа касс в торговых центрах, сообщили в ДИП.

На время акции прервется вещание телепрограмм на ОТВ и «Четвертом канале», вместо них будут транслировать кадры исторической хроники. Кроме того, на минуту будет приостановлена работа предприятий (за исключением заводов непрерывного технологического цикла).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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