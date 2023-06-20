В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом, есть пострадавшие (ФОТО)

Сегодня днем на улице Щербакова пассажирский автобус № 182 вылетел на встречку и столкнулся с троллейбусом № 6. Трое пострадавших из автобуса доставлены с больницы с травмами. Прокуратура проводит проверку.

По предварительной информации, автобус № 182, в котором находилось более 30 человек, ехал по Щербакова. Внезапно он выехал на встречную полосу, где боком врезался в троллейбус со стороны водителя.

«Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты. В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом их на линию, проводился ли медосмотр водителей, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей транспортных средств», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также начато административное расследование. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«За рулем автобуса находился 40-летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами 22 года и стаж вождения категории «D» 6 месяцев. Мужчина пояснил, что, когда он ехал по ул. Щербакова, впереди движущийся автомобиль неожиданно затормозил, после чего водитель автобуса предпринял экстренное торможение, но тормоза сработали только с левой стороны, в результате чего произошел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом. Троллейбусом управляла 46-летняя женщина со стажем вождения категории «Tb» 21 год. На месте ДТП оба водителя прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат – опьянение не установлено», – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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