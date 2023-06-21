Следователи проверяют ДТП с автобусом и троллейбусом по уголовной статье

Следственный отдел Чкаловского района Екатеринбурга проводит процессуальную проверку по факту аварии с участием общественного транспорта. Накануне на улице Щербакова автобус № 182 вылетел на встречную полосу и врезался в троллейбус № 6. Трое пассажиров из автобуса попали в больницу с травмами.

Следователи ищут признаки преступления по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». «Для установления причин произошедшего столкновения и выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, проводятся соответствующие экспертные исследования», – сообщили в ведомстве. Прокуратура также проверяет, как соблюдалось законодательство о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживали данные маршруты.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что за рулем автобуса находился опытный 40-летний водитель, но права категории D он получил 6 месяцев назад. Мужчина рассказал полицейским, что ему пришлось резко затормозить, так как впереди едущий автомобиль неожиданно замедлился. Но тормоза сработали только с левой стороны, в результате автобус выехал на встречку и столкнулся с троллейбусом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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