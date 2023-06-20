Мэрия выдвинула четырех кандидатов на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Комиссия администрации Екатеринбурга отобрала четырех кандидатов для присвоения звания «Почетный горожанин». Всего было рассмотрено 19 заявок.

В списке рекомендаций на представление к награде оказались:

– генеральный директор АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» Фарид Абдрахманов,

– учитель химии гимназии № 9 Сергей Москвин,

– владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский,

– генеральный директор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский.

Окончательное решение примет городская дума на внеочередном заседании 8 августа.

Ранее предполагалось, что в год 300-летия Екатеринбурга почетное звание получат три человека. Но глава города Алексей Орлов настоял на увеличении числа номинантов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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