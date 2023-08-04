Мэрия предложила дополнительные выборы почетных граждан Екатеринбурга к 18 ноября

Администрация Екатеринбурга предложила дополнительно присвоить звание «Почетный гражданин города» накануне исторического дня рождения уральской столицы – 18 ноября. В честь 300-летия города предлагается рассмотреть до 10 кандидатур.

При этом сохранится традиция награждения отличившихся горожан в августе ко Дню города. В ближайший вторник Екатеринбургская дума рассмотрит четыре кандидатуры, которые рекомендовала мэрия. В список попали гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель гимназии № 9 Сергей Москвин, предприниматель-миллиардер Андрей Симановский и гендиректор компании «Группа Синара» Михаил Ходоровский. Депутаты оставили за собой право выбрать кого-то из четырех или одобрить всех.

Если дума согласится с дополнительным осенним выбором почетных граждан, то мэрия объявит второй сбор предложений кандидатур. Заявки от граждан и общественных организаций будут приниматься до 30 сентября. Городская комиссия рассмотрит их не позднее 16 октября.

Вице-спикер Виктор Тестов предложил ограничить повторное рассмотрение кандидатур до 7 человек. «За 150 лет истории Екатеринбурга звание «Почетный гражданин» получили 93 человека. Мое предложение: в 300-летний юбилей города довести их количество до 100 человек, чтобы была красивая цифра. Также я думаю, что слишком частое присвоение звания обесценивает его. Посмотрите галерею почетных граждан в думе – там Родыгин, Волович, Карполь, Дацюк, Шахрин. Эти имена известны далеко за пределами Екатеринбурга и даже за рубежом. Звание надо присваивать именно таким людям. А в последнее время почетными гражданами все чаще становятся известные предприниматели и руководители. Извините, но иногда в список попадают люди, которых даже на соседней улице не знают», – отметил Тестов.

Впрочем, депутаты мнение коллеги не поддержали и оставили возможность для мэрии осенью выдвинуть 10 кандидатур на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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