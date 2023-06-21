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Среда, 21 июня 2023, 10:22 мск

Новости Екатеринбург

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Уральским городам выделят 800 млн рублей на создание комфортной среды

Девять городов Свердловской области получат межбюджетные трансферты на создание комфортной среды.

Общий объем субсидий составит 806 млн рублей. Такая сумма заложена в законопроекте о внесении корректировок в областной бюджет.

Самую крупную сумму по проекту получит Каменск-Уральский – 106 млн рублей. Верхней Пышме планируется выделить 100 млн рублей, Асбесту, Березовскому и Ревде – по 95 млн, Сысерти – 90 млн, Заречному – 85 млн, Кировграду и Туринску – по 70 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», после корректировки и доходы, и расходы областного бюджета предлагается увеличить на 28,2 млрд рублей. 10 млрд рублей планируется направить на индексацию и повышение заработной платы врачам, учителям, соцработникам и другим бюджетникам. Предполагается также увеличить расходы на здравоохранение: 500 миллионов рублей направить на реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы, более 900 миллионов – на поддержку других больниц.

После корректировки доходы Свердловской области в 2023 году составят 382,6 миллиарда рублей, расходы – 402,2 миллиарда рублей. Объем дефицита не меняется.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/798217.html

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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