У них – опыт работы под санкциями, у нас – Уралмаш: министр Козлов рассказал о сотрудничестве Урала и Ирана

Свердловская область развивает сотрудничество с Ираном – главная задача Урала найти каналы экспорта, но есть и сферы, в которых регион будет перенимать опыт восточных партнеров.

«Мы открыты для всех сфер сотрудничества, и у меня сложилась впечатление, что Иран тоже готов взаимодействовать во всех сферах: и традиционная сфера промышленности, и все, что касается полезных ископаемых, – мы производим много продукции для разработки новых месторождений. Есть большой опыт в работе под санкциями, в преодолении санкций. У них есть много товаров, которые они готовы предложить на наш российский рынок. И дополнительно к промышленности я бы еще сказал, что это сельское хозяйство и, как ни странно, туризм», – рассказал на пресс-конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Одно из первостепенных для Урала задач – наладить работу по горнодобывающей и горнометаллургической промышленности . У иранских партнеров есть запрос – нужны и специалисты, и компетенции. «В Иране мощная программа развития горно-рудной базы, объем несколько сотен миллиардов долларов США. Чтобы их разрабатывать, обеспечивать сырьем экономику, Ирану нужны российские технологии, обучение, специалисты, иногда оборудование. То, что есть в Свердловской области, частично позволяет закрыть потребности Ирана, – пояснил Козлов. – У нас есть несколько флагманских предприятий по созданию и выпуску горнорудной продукции, это, прежде всего, Уралмаш и ряд других предприятий, разбросанных по территории области. В ближайшее время мы будем делать акцент на том, чтобы наши предприятия имели возможность о себе рассказать, увеличить продажи, получить хороших партнеров на территории Ирана».

Министр ожидает, что в Свердловской области вскоре будет гораздо больше иранских автомобилей. В этой стране запрещен импорт иномарок, все ездят на местных машинах, соответственно, развит и рынок комплектующих. «Иранские автомобили присутствуют на рынке, иранцы хотят развить и увеличить объем продаж, это дело недалекого будущего. Модели технически не новые, но их стоимость привлекательна для нашего потребителя. Один салон, если я не ошибаюсь, уже работает. С улучшением логистики автомобилей будет больше», – рассказал чиновник.

Кроме того, из Ирана к нам могут завозить малотоннажную химию, химические реагенты (которых нет после ухода европейских партнеров), отдельные изделия бытовой техники. И Тегеран тоже может помочь некоторыми компетенциями – там знают, как жить под длительными и масштабными санкциями.

Еще одно направление работы – поставка гражданских беспилотников для Ирана. «Это не просто беспилотники, это специализированные комплексные платформы для проведения линий электропередачи, их обслуживания и локальных ремонтов. Это платформы, которые садятся на линии под напряжением и выполняют все работы без отключения линии», – прокомментировал руководитель коммерческого отдела компании по производству роботизированной техники «Лаборатория будущего» Павел Камнев.

Также свердловские специалисты будут помогать иранским детям, нуждающимся в реабилитации. Сотрудничество с Тегераном налаживает предприятие, разработавшее аппаратно-программный комплекс для безопорной терапии. «Есть затруднения с поставками медицинского оборудования и иранского к нам, и нашего туда, так как есть правила регистрации. Оформление дополнительных регистрационных документов – это достаточно дорого и занимает около года. Было бы здорово, чтобы в будущем было признание регистрационных сертификатов каждой из стран, чтоб были более открытые границы в этом плане», – пожелала исполнительный директор компании по производству медицинского оборудования «Аспект Медикал» Мария Поздеева.

Что касается туризма, то министр высказал пожелания к развитию этой сферы, причем в оба направления. Но прямых перелетов из Кольцово в Тегеран пока не будет – нет спроса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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