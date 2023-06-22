«Работодатель принял мудрое решение»: сотрудникам ВСМПО повысят оклады

С 1 июля трудовому коллективу «ВСМПО-Ависмы» проиндексируют оклады на 9%. В профсоюзе назвали это решение мудрым.

В телеграм-канале профсоюза сообщается, что, если эта индексация (вторая в этом году) действительно состоится, то при инфляции около 12% оклады вырастут на 15%, «и этот факт не может не радовать».

Напомним, ранее рабочие заявили о нарушении своих прав. Руководство должно было проиндексировать заработную плату на уровень индекса цен или инфляции по итогам 2022 года, как это было прописано в коллективном договоре и отраслевом соглашении, но ограничилось только 6%.

На прошлой неделе профсоюз начал сбор подписей под обращением к Владимиру Путину. После этого к решению вопроса подключились замгубернатора Василий Козлов, ФПСО, прокуратура. В итоге компромисс был найден.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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