Профсоюз «ВСМПО» пишет Путину: производители титана недовольны низкими зарплатами

На градообразующем предприятии Верхней Салды, «ВСМПО-Ависма», разгорается конфликт между руководством и одной из профсоюзных организаций.

Как говорится на странице профсоюза «ВСМПО» «ВКонтакте » , проблемы начались еще в январе 2023 года. Представители коллектива заявляют, что руководство игнорировало требования двух профсоюзных организаций – ВСМПО и АВИСМА – об индексации заработной платы на уровень индекса цен или инфляции по итогам 2022 года, хотя это было прописано в коллективном договоре и отраслевом соглашении.

В результате с предприятия начали увольняться сотрудники. По заявлению профсоюза, за несколько месяцев дефицит кадров вырос в несколько раз.

На этой неделе профсоюз начал сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. В нем, в частности, говорится: «Люди увольняются прежде всего потому, что их труд перестал цениться, а заработная плата перестала даже отдаленно напоминать справедливое распределение «каждому по труду» (….) Мы – люди терпеливые и мы очень преданы своему заводу, являющемуся градообразующим предприятием. Мы всегда жили и живем по принципу «что хорошо заводу, то хорошо нам». Но когда рабочий, выпускающий самый качественный в мире титан, не может свести концы с концами, при том, что чистая прибыль компании измеряется десятками миллиардов, то это не может считаться нормальным». При этом в обращении подчеркивается, что профсоюз не намерен призывать рабочих ни к забастовкам, ни к митингам, так как понимает важность продукции, выпускаемой на заводе.

Как уже сообщал «Новый День», только на прошлой неделе «горячей точкой» Свердловской области стал Мариинский прииск в поселке Малышева. Вечером 8 июня около ста шахтеров отказались после смены подниматься на поверхность. Их встревожило известие о том, что предприятие собирается остановить добычу породы подземным способом и сократить часть персонала. В госкорпорации «Ростех» их сначала назвали саботажниками и провокаторами, «кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства». Переговоры продолжались более суток. Вечером 9 июня шахтеры прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Руководство согласилось повторно рассмотреть вопрос одновременной добычи открытым и подземным способом.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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