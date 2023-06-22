21 июня стал самым холодным июньским днем почти за полтора века наблюдений

Минувшая среда в Екатеринбурге стала самым холодным 21 июня за 143 года наблюдения, данных за более ранние даты просто нет. И еще этот день стал стал самым холодным днем третьей декады июня с 1886 года. Эти два факта подметил и назвал в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

Напомним, накануне в Екатеринбурге было на максимуме днем +9,7 °С, ночью холодало до +6 градусов, среднесуточная температура составила +7,2°, что на 11 градусов ниже нормы. Сегодня будет теплее, ожидается до +15 °С, возможен небольшой дождь. Завтра будет теплее еще на градус, к субботе воздух прогреется до +18°.

Екатеринбург, Марина Иванова

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