В выходные в Екатеринбурге станет теплее

Последние выходные июня будут несколько теплее, чем многие предыдущие дни. Синоптики обещают до 21 градуса днем в субботу и 17 градусов в воскресенье. Завтра осадков не ожидается, но будет облачно, а послезавтра возможен кратковременный дождь.

Добавим, после невероятно жаркого мая июнь в Екатеринбурге выдался прохладным. А 21 июня стал самым холодным днем в эту дату за все время наблюдений, 143 года. На максимуме днем было +9,7 °С, ночью холодало до +6 градусов, среднесуточная температура составила +7,2°, что на 11 градусов ниже нормы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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