В Екатеринбурге открыли стелу «Город трудовой доблести» (ФОТО)

В центре Екатеринбурга торжественно открыли памятную стелу «Город трудовой доблести».

От имени президента России Владимира Путина на церемонии выступил его помощник Владимир Мединский. «В знак безмерной благодарности труженикам тыла в 2020 году было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых городов, который был удостоен этой высокой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом, опорным краем державы. А после начала Великой Отечественной здесь в кратчайшие сроки была развернута работа большого количества оборонных предприятий, налажено производство танков, зенитных установок, реактивных минометов «Катюша», бронепоездов, других видов вооружения и техники. Выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование. Весь город трудился на победу. Уверен, что нынешнее событие займет достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга», – зачитал Мединский обращение президента.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что теперь в городе появилось особенное место, которое будет ежедневно напоминать жителям и гостям Екатеринбурга о трудовом подвиге свердловчан.

Напомним, архитектурная композиция комплекса состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. Высота сооружения составляет 42 метра.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Семен Саливанчук

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