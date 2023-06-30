Стела «Город трудовой доблести» пока недоступна для екатеринбуржцев (ФОТО)

Новый сквер возле ККТ «Космос», где расположена памятная стела «Екатеринбург – Город трудовой доблести», пока недоступен для посетителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», благоустроенная территория со стелой, скамейками и молодыми деревьями со всех сторон обнесена забором, там же стоит вагончик для охраны.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга обещали в ближайшее время прокомментировать, когда доступ к стеле будет открыт.

Напомним, новый монумент был торжественно открыт 22 июня в присутствии помощника президента Владимира Мединского. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что теперь в городе появилось особенное место, которое будет ежедневно напоминать жителям и гостям Екатеринбурга о трудовом подвиге свердловчан. Архитектурная композиция комплекса состоит из стелы и пилонов, боковые грани которых облицованы кортеновской сталью. Высота сооружения составляет 42 метра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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