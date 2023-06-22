Уральские космонавты снова выйдут в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин (оба – выходцы с Урала) сегодня вечером в очередной раз выйдут за пределы МКС.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», в планах космонавтов – демонтировать старое оборудование на модуле «Звезда». Вместо него установят аппаратуру для высокоскоростной передачи информации с МКС на Землю.

Затем Прокопьев и Петелин снимут с модуля кассету-контейнер с образцами материалов, которые находились в условиях космоса 19 лет, а также сделают фото внешней поверхности «Звезды».

Выход в открытый космос начнется в 17-20 (мск). Следить за процессом можно в социальных сетях Роскосмоса.

Напомним, в мае Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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