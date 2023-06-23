Уральцы Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в открытом космосе более 6 часов

Сегодня ночью российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 6 часов 24 минуты работали за пределами МКС.

Как сообщает ГК «Роскосмос», Прокопьев и Петелин выполнили за бортом несколько задач. Они сняли с модуля старую систему передачи информации и подключили новую; сняли с модуля «Звезда» планшет № 2 эксперимента «Импакт» и съемную кассету-контейнер; сделали фото внешней поверхности «Звезды»; почистили снаружи иллюминатор; демонтировали с модуля «Поиск» контейнер оборудования «Биориск-МСН».

Напомним, российско-американский экипаж в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио отправился на станцию 21 сентября 2022 года с космодрома Байконур. Ожидалось, что экипаж вернется на Землю в марте 2023 года, но его пребывание на МКС по техническим причинам продлили до сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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