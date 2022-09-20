С космодрома Байконур в среду стартует российско-американский экипаж

Российская госкорпорация «Роскосмос», во вторник, 20 сентября, сообщила, что первый российско-американский экипаж в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио готовится к старту в среду, 21 сентября с космодрома Байконур. Корабль, на котором космонавты отправятся к МКС назван «К.Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Как сообщает «Роскосмос», старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22» с новым экипажем МКС, запланирован на 21 сентября в 16:54 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур.

«Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 16 минут. Стыковка «Союза МС-22» к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС состоится в 20:11 мск.», – сообщили в «Роскосмосе».

Планируемая продолжительность полета экспедиции, сообщили в российской госкоропорации, составит 188 суток. Окончание миссии запланировано на 28 марта 2023 года.

«Экипаж совершит пять выходов в открытый космос. Также в ходе данной экспедиции на МКС ожидается прибытие российских грузовых кораблей «Прогресс МС-21» и «Прогресс МС-22», – сообщал ранее командир «Союза МС-22» космонавт Прокопьев.

Отмечается, что данный полет должен стать первым в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном Россией и США. В октябре текущего года ожидается полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина.

Москва, Иван Бабурин

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