Орлов утвердил проект планировки линии наземного метро через Новокольцовский

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». Будущий маршрут городской электрички будет проходить через Новокольцовский район, где уже этой осенью откроется студенческий кампус УрФУ.

«Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала. Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается», – сообщил Орлов в своем Telegram-канале.

С сентября мэрия планирует запустить в Новокольцовский четыре городских автобуса: № 01, 44, 56 и 65. Сейчас чиновники обсуждают, как связать автобусное сообщение с одним из остановочных пунктов наземного метро. Также планируется введение единого билета и проездного на поездки «автобус + электричка».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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