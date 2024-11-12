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Вторник, 12 ноября 2024, 15:21 мск

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Мэрия Екатеринбурга переделывает проект второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга не оставляет попыток получить федеральное финансирование на строительство второй ветки метрополитена.
Как заявил на брифинге вице-мэр Андрей Корюков, на сегодняшний день ведется работа по трассировке второй линии. С учетом того, что город растет в разных направлениях, проект новой ветки подземки меняется. «Наша основная задача – сегодня проложить трассу, по которой завтра начнут строить метро», – отметил чиновник, но не стал уточнять, в какие сроки укладывается «завтра».

При этом ситуация с наземным метро складывается лучше, считает Корюков. «Это проект РЖД. Давайте честно скажем, что это проект именно этой корпорации. Наш проект [наземного метро] вошел в десятку лучших и занимает третье-четвертое место… Мы представляли его на «Иннопроме» премьер-министру Михаилу Мишустину, и он поддержал. Две недели назад мы получили поддержку Совета Федерации. Если проект войдет в федеральный бюджет, мы получим дополнительные деньги на его реализацию», – заявил вице-мэр.

Наземное метро – это сеть городских электричек, которая в перспективе свяжет Екатеринбург с другими городами агломерации. На первом этапе планируется построить линию, которая соединит микрорайон Компрессорный, Новокольцовский и аэропорт Кольцово. В мэрии заявляли, что готовы приступить к проектированию первых станций уже в 2025 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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