В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда начнется проектирование станций наземного метро

Директор департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин сообщил, как развивается проект наземного метро в уральской столице.

«Эта работа продолжается, хотя, может быть, не так быстро как хотелось бы. Технико-экономическое обоснование по Новокольцовскому маршруту прошло инвесткомитет Железной дороги. Мы надеемся, что в 2025 году уже начнется проектирование первых станций: «Студенческая», «Экспо» и с дальнейшим уходом на «Сима-Лэнд» и до Кольцово», – рассказал чиновник на встрече с журналистами.

Проект наземного метро в Екатеринбурге реализуется совместно с РЖД. Первая линия должна пройти через Новокольцовский район, соединив станции «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». На следующих этапах предполагается связать сетью электричек Екатеринбург и другие города агломерации. В 2023 году общая стоимость проекта оценивалась в 193 миллиарда рублей, на его реализацию отводилось 12 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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