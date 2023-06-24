В Свердловской области введен режим повышенной готовности

В Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева введен режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает близкий к резиденции губернатора telegram-канал «Не для протокола».

В обязанности членов областного правительства и глав муниципалитетов входит:

– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

– введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления;

– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения Свердловской области о чрезвычайных ситуациях;

– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– приведение при необходимости сил и средств Свердловской подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

– восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– проведение эвакуационных мероприятий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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