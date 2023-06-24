Губернатор Евгений Куйвашев высказался о мятеже ЧВК «Вагнер»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые прокомментировал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Еще много месяцев назад я говорил, что Пригожин – это большая проблема, которую рано или поздно придется решать. Армия должна быть государственной. Только так она сможет защитить людей, а не будет пытаться подчинить их себе. В итоге Пригожин устроил попытку госпереворота. И что происходит из того, о чем я не говорил? Из этой ситуации нужно сделать выводы. Уверен, они будут сделаны. Для меня сейчас главное – безопасность наших жителей. Хочу всех успокоить: в Свердловской области все под контролем, мы внимательно следим за ситуацией и будем на нее оперативно реагировать», – цитирует губернатора ДИП.

Напомним, сегодня в Свердловской области был введен режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Екатеринбурге в местном офисе ЧВК «Вагнер» прошли оперативные мероприятия силовиков. В городе спешно убирают рекламу набора в частную военную компанию.

Днем 24 июня президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, назвав действия бойцов ЧВК, занявших Ростов-на-Дону, «вооруженным мятежом».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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