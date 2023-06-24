Путин выступил с заявлением о вооруженном мятеже

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с последними событиями, связанными с ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что действия бойцов этой организации являются вооруженным мятежом.

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа», – сказал Путин.

Глава государства обратил внимание, что «Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев». «Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», – подчеркнул он.

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», – заявил президент, комментируя последние события.

По его словам, именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. «Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части», – отметил Путин.

«Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции», – заявил глава государства.

Как сказал Путин, «любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации». «Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – заявил глава государства, уточнив, что Вооружённые Силы РФ и другие государственные органы получили необходимые приказы.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях», – заявил глава государства.

Ранее Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. Решение принято в связи с передвижением в сторону российской столицы подразделений ЧВК «Вагнер».

Напомним, накануне вечером разгорелся громкий скандал. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила заявление предпринимателя, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск. При этом предприниматель обвинил в ЧП «военное руководство» и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. В Минобороны назвали это информационной провокацией.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Судя по последним данным, подразделения Пригожина взяли под контроль Ростов-на-Дону.

Москва, Светлана Антонова

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