ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу

Национальный антитеррористический комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу против основателя ЧВК «Вагнер», Героя России Евгения Пригожина. Поводом для этого стали сегодняшние заявления предпринимателя о разгроме тылового лагеря его бойцов и намерении разобраться с организаторами этой провокации.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», – говорится в сообщении НАК, которое цитирует ТАСС.

Комментируя эти новости, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его заявлении, которое распространила его пресс-служба.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил федеральным информагенствам, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры.

Ранее в Минобороны назвали информационной провокацией, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

Москва, Светлана Антонова

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