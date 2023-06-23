Удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»: минобороны РФ называет это информационной провокацией

Министерство обороны РФ выступило с опровержением данных о нанесении удала по тыловым лагерям бойцов ЧВК «Вагнер», о которых сегодня вечером сообщил основатель военного подразделения Евгений Пригожин.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – заявили в минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции», – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня вечером пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» распространила в соцсетях заявление Пригожина, что по тыловым лагерям его бойцов был нанесен ракетный удар. Как утверждает предприниматель, огонь велся со стороны расположения российских войск. При этом он обвинил в случившемся «военное руководство».

Москва, Светлана Антонова

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