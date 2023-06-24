В пункт «ЧВК Вагнер» в Екатеринбурге пришли силовики

В Екатеринбурге рядом с пунктом вербовки ЧВК «Вагнер» очевидцы заметили вооруженных людей. Как сообщил источник «Нового Дня», там проводят оперативные мероприятия сотрудники региональных силовых структур. Получить официальный комментарий от МВД не удалось.

Напомним, сегодня днем прошли обыски в штаб-квартире частной военной компании «Вагнер» в Санкт-Петербурге. Президент РФ Владимир Путин назвал действия бойцов ЧВК, занявших Ростов-на-Дону, «вооруженным мятежом».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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