Куйвашев отменил указ о режиме повышенной готовности в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Все подразделения вновь работают штатно. Вчерашний указ губернатора признан утратившим силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»