Куйвашев отменил указ о режиме повышенной готовности в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Все подразделения вновь работают штатно. Вчерашний указ губернатора признан утратившим силу.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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