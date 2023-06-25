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Воскресенье, 25 июня 2023, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев отменил указ о режиме повышенной готовности в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Все подразделения вновь работают штатно. Вчерашний указ губернатора признан утратившим силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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