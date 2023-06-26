Тонны нефрита, моторного масла и пакеты с наркотиками: что пытались перевезти через границу на Урале

Таможенники заявили о росте уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и денежных средств. За этот год было пресечено два десятка попыток вывезти более 80 тысяч кубических метров леса. Возбуждено уголовное дело за вывоз 13 тонн нефрита – попались четыре человека, это жители Челябинска и Екатеринбурга. Они хотели доставить в Китай около 100 тонн полудрагоценного материала, но их поймали на отгрузке первой же партии.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции и. о. заместителя начальника Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников, все отпущены под обязательство о явке, но меру пресечения могут сменить в ближайшее время. Еще одно уголовное дело возбуждено по итогам попытки вывезти из страны более 21 тонны моторного масла стоимостью 10 миллионов рублей. Шесть уголовных дел было возбуждено за совершение незаконных валютных операций, одно – по факту контрабанды наличных.

Продолжается контрабанда наркотиков. Недавно был осужден уралец, который пытался доставить синтетический каннабиоид из Китая. Его стоимость в пересчете с криптовалюты на рубли – всего около 30 тысяч рублей. Мужчина получил 16 лет лишения свободы. Также до сих пор люди пытаются ввезти видеокамеры под видом авторучек и скрытые GPS-трекеры. Также пытались доставить в Россию механизмы для вскрытия замков, замаскированные под детские развивающие игрушки. Это все заказывали в посылках.

Еще одна возможность купить что-то за границей и получить статью – это БАДы. «Прежде чем заказать какую-то биодобавку, стоит изучить состав и инструкцию к ней. Если в составе есть даже в незначительном количестве запрещенное вещество, то от такого заказа стоит отказаться», – рекомендует и.о. начальника отделения контроля соблюдения законности Уральской оперативной таможни Михаил Алпеев.

Он напомнил, что ряд товаров можно ввозить с ограничениями. Например, насвай ввозят так же, как и все прочие табачные изделия (допустимо по обеим правилам 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака), алкоголь – не более трех литров на каждого совершеннолетнего. Икру осетровую – не более 250 граммов, рыбу, ракообразных – не более 5 кг. У фитосанитарной службы будут вопросы к ввозу продуктов домашнего изготовления (сыр, творог, орехи, мед, саженцы). Кораллы – охраняемый вид животного мира, физлицам в багаже ввозить их нельзя, также запрещен ввоз заспиртованных пресмыкающихся.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»