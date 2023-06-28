Таможенники назвали таблетки для похудения, которые запрещено перевозить через границу

В Свердловскую область за последние полгода несколько раз пытались завезти таблетки для похудения, которые по российскому законодательству запрещено в личных целях перевозить через границу.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, было зарегистрировано семь сообщений о преступлениях по фактам контрабанды капсул для похудения «Биллайт». В них содержится сильнодействующее вещество. Сообщения были переданы в полицию, там решили дела не возбуждать.

В других случаях все закончилось административным делом по статье 16.3 КоАП РФ. В таможне рассказали о попытке ввезти и вывезти капсулы FATZOrb и «Редуксин», по 23 капсулы в каждом случае. В них содержится сибутрамин в форме соли (гидрохлорида). Сибутрамин и содержащие его препараты включены в Государственный реестр лекарственных средств, БАД не являются. Ввезти их пытались самолетом, не соблюдая правила ввоза лекарственных средств. также были возбуждены административные дела за четыре попытки ввоза гармалы (другое название растения – могильник), которая содержит в себе вещество, признанное в РФ наркотиком. Еще один уралец заказал порошок с рукописной маркировкой «m» с веществом, содержащим наркотик, его доставляли посылкой.

Ранее «Новый День» рассказывал о контрабанде тонн нефрита, моторного масла и денег. Подробное – по ссылке.

Екатеринбург, Марина Иванова

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