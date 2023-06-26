Клещи покусали 18 тысяч свердловчан – в два раза меньше, чем годом ранее

С начала сезона клещи покусали 18 123 человека в Свердловской области, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Возможно, причинами стали пожары и запрет выхода в лес, а также холодный и дождливый июнь.

«В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 85 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 253 человека», – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В лабораториях на клещевой энцефалит исследовано 15,3 тысячи клещей, вирус обнаружен в 1,1% проб. На боррелиоз исследовано 14,1 тысяча особей, возбудитель обнаружен в 41,6% проб.

Погибших от энцефалита в этом году пока не было. А вот годом ранее за сезон в Свердловской области скончались пять человек, – рассказывали врачи. Причем двое даже не фиксировали факт укуса клеща: не было ни самого членистоногого, ни следа укуса. Все пятеро были непривиты.

Симптомы клещевых инфекций неспецифичные: появляется температура, слабость, место укуса краснеет. При появлении таких признаков нужно незамедлительно обращаться в больницу.

Добавим, что самой надежной защитой от энцефалита остается вакцинация. Прививку можно поставить круглый год. Но иммунитет выработается только после прохождения полного курса: две вакцинации и одна ревакцинация. От боррелиоза прививки нет. Поэтому, отправляясь в лес, стоит подбирать правильную одежду, пользоваться репеллентами и производить осмотр (самоосмотр) каждые полчаса. В случае обнаружения клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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