Врачи рассказали, в каком состоянии находятся заболевшие энцефалитом екатеринбуржцы: есть очаговые формы

В этом году с клещевыми инфекциями в Екатеринбурге госпитализированы 104 человека, энцефалит подтвердился у 14 пострадавших. У четверых из них – тяжелые очаговые формы.

«Сезон клещевых инфекций начался с поступления первого пациента 16 апреля. Всего в Екатеринбурге в травмпункты обратились 4800 человек, к которым присосался клещ. Это меньше, чем в том году, в два раза. В приемное отделение к нам с подозрением на клещевые инфекции поступило 104 человека, все госпитализированы, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова. – Энцефалит подтвердился у 14 человек. У четверых были очаговые формы (когда повреждена ЦНС, – прим. ред). Двоих уже выписали, надеюсь, двое оставшихся пациентов тоже выйдут из больницы без грубого неврологического дефицита. Все четверо не были вакцинированы».

В прошлом году в Свердловской области от клещевого энцефалита скончались пять человек, – добавила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина. Причем двое даже не фиксировали факт укуса клеща: не было ни самого членистоногого, ни следа укуса. Все пятеро были непривиты.

«Инфицирование может произойти через укус клеща, либо через употребление сырого козьего молока. Иногда мы фиксируем просто «лесной фактор», когда человек не обнаружил на теле клеща либо укус. Такое может быть, когда его укусила неполовозрелая особь, либо самец – они кусают быстро и недолго остаются на теле, в отличие от самок, – пояснила Марина Топоркова. – Хочу обратить внимание, что опасно и снимать клеща руками, без перчаток. Затем происходит втирание инфекции через слизистые глаз, носа, и вирус тоже может попасть в организм».

Симптомы клещевых инфекций неспецифичные: появляется температура, слабость, место укуса краснеет. При появлении таких признаков нужно незамедлительно обращаться в больницу.

Добавим, что самой надежной защитой от энцефалита остается вакцинация. Прививку можно поставить круглый год. Но иммунитет выработается только после прохождения полного курса: две вакцинации и одна ревакцинация. От боррелиоза прививки нет. Поэтому, отправляясь в лес, стоит подбирать правильную одежду, пользоваться репеллентами и производить осмотр (самоосмотр) каждые полчаса. В случае обнаружения клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт.

Как ранее писал «Новый День», с начала сезона в Свердловской области клещи покусали 17 300 человек, из них 3280 – дети. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Возможно, роль сыграли противопожарный режим, запрещающий выход в лес, а также дождливая и холодная погода на текущей неделе. С подозрением на энцефалит госпитализировано 74 человека, диагноз подтвердился у 14.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/798670.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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