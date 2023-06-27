Возрождение вытрезвителей на Урале оказалось под вопросом. Дело даже не в деньгах

Екатеринбург должен стать городом, где в пилотном режиме наладят работу возрождаемой системы вытрезвителей. В Свердловской области таких учреждений пока нет, хотя рабочая группа была создана почти сразу после того, как президент России Владимир Путин поручил восстановить вытрезвители в России, дав на это право регионам еще в начале 2021 года.

На Среднем Урале эти учреждения планируют закрепить за министерством социальной политики и финансировать их из бюджета региона. На последнем совещании у спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной властям Екатеринбурга поставили задачу проработать вопрос о создании пилотного вытрезвителя в уральской столице, сообщил собеседник «Нового Дня» из комитета по социальной политике ЗССО. При этом комитет – в случае готовности мэрии уральской столицы – согласует выделение средств на работу соответствующего учреждения.

В администрации Екатеринбурга вопрос курирует вице-мэр Екатерина Сибирцева, она также принимала участие в последнем совещании. Однако в пресс-службе мэрии «Новому Дню» заявили, что «пока никакой конкретики нет», сославшись на то, что «нормативная база еще не сформирована». Официальный ответ рабочей группе и заксобранию городские власти должны дать до 10 июля.

Отметим, что в соседней Челябинской области вытрезвитель уже функционирует. Как и в Свердловской области, его закрепили за органами социальной защиты, при этом оформив учреждению медицинскую лицензию и набрав в штат средний медперсонал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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