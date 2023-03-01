Нарколог рассказал, что мешает открытию вытрезвителей в Свердловской области

В Свердловской области должны появиться вытрезвители, но точная дата их открытия неизвестна. В регионе есть рабочая группа, которую курирует вице-губернатор Павел Креков, уже определено, что вытрезвители будут в ведении минсоцполитики Свердловской области, а, согласно нормативным документам федерального уровня, финансирование возложено на регион. «Было решено открыть в пилотном режиме вытрезвители в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это будет не на базе медучреждений, но при обязательном медицинском сопровождении. Но пока решается вопрос о том, как будут выделяться средства, чтобы не было нецелевого расходования бюджетных денег», – рассказал главный нарколог Свердловской области, участник рабочей группы Олег Забродин.

Он напомнил, что система вытрезвителей должна быть восстановлена фактически с нуля, поскольку прежняя была полностью утеряна. «Нужно, чтобы вытрезвители выполняли и воспитательную функцию, как это было в советское время. Ведь человек не просто там находился, после еще и сообщали на завод, например, где он работает, а еще были штрафы – 50 рублей при средней зарплате в 120. Если бы сейчас был штраф 30 тысяч рублей, думаю, это бы имело сильное воздействие», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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