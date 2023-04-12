Ограничение продажи, вытрезвители или спорт – в заксо ищут рецепт борьбы с пьянством

Ситуация с потреблением алкоголя в Свердловской области стала сегодня предметом серьезной дискуссии на заседании комитета заксо по аграрной политике и землепользованию. Депутаты и чиновники задумались о том, почему свердловчане стали больше пить, и какие меры можно принять, чтобы исправить ситуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для дискуссии стал доклад министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, которая сообщила, что розничные продажи алкоголя на душу населения по итогам 2022 года выросли на 3,8% и составили 8,4 литра на человека.

Председатель комитета Михаил Копытов отметил, что это на два литра больше, чем в среднем по России, и предложил обсудить меры исправления ситуации. Для этого депутат пригласил на заседание главного нарколога УрФО Антона Поддубного, замминистра физкультуры Ольгу Белоножкину, представителя минобразования Дмитрия Шиловских. «Почему у нас пьют больше, чем в среднем по России? Кажется, у нас достаточно хорошие условия. Неплохие зарплаты, много рабочих мест. Но факт налицо. Почему?» – задался вопросом депутат.

По словам Антона Поддубного, на самом деле среди регионов РФ Свердловская область по числу потребления идет «в середнячках», однако это не значит, что проблемы нет. И ее корень он как врач видит в слишком высокой доступности алкоголя для населения. Например, в магазинах «у дома», куда люди заходят после работы, яйца, молоко и детские соки соседствуют с пивом и коньяком, и многие прикупают их на ужин. Кроме того, в регионе довольно мягкие ограничения по времени продажи – до 23:00. «Я все понимаю – это доходы, это деньги, которые идут в бюджет. Я говорю только как врач: подумайте, сколько идет затрат на лечение заболеваний, вызванных употреблением алкоголя?» – отметил Поддубный.

Министр АПК и потребительского рынка Анна Кузнецова на это отметила, что применение ограничения продажи спиртного по времени, которая действовала во время эпидемии ковида, оказалась не слишком эффективной: «Практика показала, что объем продаж снижался только в первые две недели. Потом люди подстроились под новый распорядок».

Ее поддержала замминистра физкультуры Свердловской области Ольга Белоножкина, в прошлом – бизнес-омбудсмен ХМАО-Югры. В этом регионе до сих пор существуют ограничения по времени продажи алкоголя, но страдают от него, по словам Белоножкиной, только добросовестные предприниматели. А продавцы контрафакта, таксисты и организаторы схем типа «купи магнитик – получи бутылку коньяка в подарок» только выигрывают. Единственный способ изменить ситуацию, считает она – это воспитывать людей в духе приверженности к здоровому образу жизни и спорту. По данным областного министерства физкультуры, отметила она, в Свердловской области уже больше половины населения регулярно занимается спортом, а к 2030 году этот показатель планируют довести до 70%.

Отдельной темой в обсуждении стали вытрезвители, которых в Свердловской области все еще нет, и это – проблема, заявил Антон Поддубный. «Сейчас такого человека привозят на скорой, например, к нам, в наркологическую больницу. А поскольку опьянение – это не основание для госпитализации, дежурный врач оставляет его в приемном покое. Он там спит, потом просыпается, всех вежливо посылает или уходит. А если буйный – то побуянит и уходит. А куда их девать? На улицу – нельзя, в полиции места нет, замкнутый круг», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что в соседних областных центрах – Челябинске, Кургане, Тюмени, – такие заведения уже есть и показали свою эффективность. В Свердловской области врачи-наркологи только ждут решения властей по этому вопросу.

По итогам дискуссии комитет решил вынести проблему на более широкое обсуждение.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области должны появиться вытрезвители, но точная дата их открытия неизвестна. В регионе есть рабочая группа, которую курирует вице-губернатор Павел Креков, уже определено, что вытрезвители будут в ведении минсоцполитики Свердловской области, а, согласно нормативным документам федерального уровня, финансирование возложено на регион. «Было решено открыть в пилотном режиме вытрезвители в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это будет не на базе медучреждений, но при обязательном медицинском сопровождении. Но пока решается вопрос о том, как будут выделяться средства, чтобы не было нецелевого расходования бюджетных денег», – рассказал главный нарколог Свердловской области, участник рабочей группы, член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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