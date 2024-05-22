Депутаты вновь подняли вопрос о создании вытрезвителей

Сегодня на заседании комитета заксо по аграрной политике депутаты подняли вопрос, на какой стадии в Свердловской области находится процесс создания вытрезвителей.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в проекте постановления комитет предлагает областному правительству подготовить информацию о мероприятиях по оказанию помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Депутаты обратили внимание на то, что эти полномочия все еще не закреплены ни за одним из министерств.

На этом же заседании выяснилось, что розничная продажа алкоголя на Урале продолжает расти. Замминистра АПК и потребительского рынка Светлана Островская рассказала членам комитета, что в 2023 году свердловчане купили 23 млн декалитров алкоголя, что на 3% больше, чем в 2022 году.

Основной объем реализации алкоголя приходится на крепкие напитки. Водка, ликероводочные изделия составляют 37% от всего объема, вино – 26%, шампанские вина – 8%, коньяки – 5%, иная алкогольная продукция – 24%.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что когда-нибудь в Свердловской области должны появиться вытрезвители, рассказал в 2023 году главный нарколог Свердловской области Олег Забродин: «Было решено открыть в пилотном режиме вытрезвители в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это будет не на базе медучреждений, но при обязательном медицинском сопровождении. Но пока решается вопрос о том, как будут выделяться средства, чтобы не было нецелевого расходования бюджетных денег».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube