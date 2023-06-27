В Свердловской области пять выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ

В Свердловской области пять выпускников набрали 200 баллов по результатам двух ЕГЭ. Это ученики школ Екатеринбурга, Серова и Каменска-Уральского. Еще 117 человек набрали максимально возможные баллы по одному предмету.

Ученица школы № 35 Каменска-Уральского Софья Чванова получила по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и литературе. Готовиться к ЕГЭ ей помогала мама, преподаватель русского языка и литературы Наталья Берсенёва. «Конечно, для меня это двойная радость и гордость – и как для родителя, и как для педагога. Главный залог успеха на ЕГЭ – самодисциплина, четкий тайм-менеджмент и понимание: что ты делаешь и ради чего. Готовясь к экзаменам, Соня писала по пять-шесть сочинений в неделю», – рассказала Наталья Берсенёва.

Двести баллов за два экзамена – историю и обществознание – получила ученица гимназии № 2 Екатеринбурга Арина Осинцева. Она планирует стать юристом, как и ее отец Евгений Осинцев.

Добавим, сейчас среди уральских школьников больше всего стобалльников по русскому языку, а также химии, литературе и обществознанию. Основные дни ЕГЭ в этом году уже завершились, до 1 июля продолжается резервный этап, в котором участвуют выпускники, пропустившие основное время по уважительной причине.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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