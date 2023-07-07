Десять человек были удалены с ЕГЭ в Свердловской области за телефоны и шпаргалки

В этом году за весь период проведения ЕГЭ десять выпускников были удалены с экзаменов за использование телефонов и справочных материалов. Это чуть меньше, чем годом ранее: тогда за шпаргалки отстранили двенадцать человек.

Четверых одиннадцатиклассников отстранили от базовой математики, то есть они не получили даже аттестат. Они смогут пересдать предмет в сентябре. Остальные шесть человек хотели списать на ЕГЭ по выбору, поэтому им запрещено пересдавать в дополнительный период. Они могут сдавать экзамен только в 2024 году как выпускники прошлых лет.

Как рассказал сегодня в «ТАСС-Урал» министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, в целом дети сдали ЕГЭ не лучше и не хуже, чем в прошлом году.

«Нет чего-то сверхъестественного, чтобы говорить: ох, какие достижения были! Как в предыдущие годы сдавали, так и в этом. Если оценивать успешность с точки зрения низкой доли неуспешных работ, таких работ стало меньше. Больше ребят справились (набрали минимальный балл) по русскому языку, математике, истории, физике», – отметил министр.

Стобалльников в этом году 141 (в прошлом было 120), двухсотбалльников – 5 (было 4).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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