Сто баллов на ЕГЭ набрал 391 уральский выпускник

В этом учебном году в регионах Уральского федерального округа 11 классов закончили 44 250 юношей и девушек. 391 выпускник получил высшие оценки по выбранным предметам ЕГЭ – 100 баллов. 22 школьника добились максимальных результатов по двум предметам сразу, сообщили в полпредстве.

Самое большое число выпускников – в Свердловской области (16 870). На втором месте – Южный Урал (13 357), на третьем – Тюменская область (11 200). В ХМАО-Югре школу закончили 10 010 человек, в Курганской области – 3200, на Ямале – 2970.

Больше всего стобалльников оказалось в Челябинской области – 126. В Свердловской области высший балл получили 117 выпускников, в Тюменской – 63, в ХМАО-Югре – 42, на Ямале – 23, в Курганской области – 20.

Самыми популярными предметами на ЕГЭ традиционно стали: русский язык, литература, история, обществознание, физика, химия, математика, география и биология.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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