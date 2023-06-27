Присяга и ответственность: что нужно прописать в законе о ЧВК

В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект о частных военных компаниях. Каким он будет, пока говорить преждевременно. Однако «Новый День» спросил у депутатов Государственной думы от Свердловской области, каким он должен быть.

Максим Иванов считает, что в законопроекте о ЧВК непременно должен присутствовать элемент идеологии. Парламентарий напомнил, что ранее уже предлагал вспомнить слова советской воинской присяги, которая кардинально отличается от современной. Второе – в законе должны быть четко прописаны пункты, регулирующие деятельность ЧВК. «Руководитель компании должен четко понимать: откуда он будет получать финансирование и вооружение. Какие будут социальные гарантии для бойцов, которые получат ранения. Потому что сейчас этот вопрос не решен, у меня в работе порядка 10 таких случаев есть», – рассказал Максим Иванов.

Депутат Андрей Альшевских отметил, что хотя ЧВК существуют во многих странах мира, в России правовое регулирование этого явления полностью отсутствует. Законопроект, по его данным, будет разработан. Но в весеннюю сессию дума его рассмотреть уже не успеет, вероятно, это случится осенью.

Отсутствие правовой четкости, по его словам, приводит как минимум – к непониманию, а как максимум – к событиям, которые вся Россия наблюдала 24 июня. Военная компания может быть частной, но каждый ее боец и командир должен действовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Напомним, еще в 2018 году в Госдуме высказались о необходимости государственного регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом, в частности, говорил глава комитета по обороне Владимир Шаманов. В том же году в Кремле заявляли, что президенту ничего неизвестно о существовании законопроекта по ЧВК.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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