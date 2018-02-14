В Госдуме озаботились законом о частных военных компаниях после гибели в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера»

В Госдуме после недавней гибели в Сирии российских наемников при авиаударе американской коалиции высказались о необходимости государственного регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом, в частности, заявил глава комитета по обороне Владимир Шаманов, напомнив, что ранее на важность этой темы обращал внимание глава МИД Сергей Лавров. По его словам, профильный думский комитет готовится к обсуждению вопроса о ЧВК с участием экспертов.

В западных и российских СМИ продолжается обсуждение сообщений о гибели россиян в Сирии в результате удара коалиции США по силам, поддерживающим президента Асада. По мнению Шаманова, чтобы «не гадать, а как там и чего там», нужно вернуться к теме законодательного урегулирования деятельности ЧВК. «Если это касается жизни и здоровья наших граждан, государство должно влиять на эти процессы самым непосредственным образом», – добавил парламентарий, чьи слова приводит ТАСС.

Шаманов также сообщил, что накануне депутаты на рабочей группе экспертного совета профильного комитета рассматривали вопрос о привлечении экспертов «для оценки всего наработанного по этой тематике», передает «Интерфакс».

Депутат добавил, что соответствующий законопроект о регулировании деятельности ЧВК, внесенный в Госдуму «Справедливой Россией», отправлен на получение отзыва правительства России. Заключение на этот документ должно быть подготовлено кабмином до начала марта 2018 года, а затем он будет внесен в Госдуму, сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее в Кремле заявляли, что президенту ничего неизвестно о существовании законопроекта по ЧВК, отмечая, что глава государства не имеет конкретной позиции по вопросу госрегулирования деятельности ЧВК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил журналистам, что у Кремля нет детальной информации, которая позволила бы делать какие-то выводы о присутствии россиян в зоне боевых действий в Сирии. В то же время он допустил, что на территории Сирии могут находиться российские граждане – не военнослужащие. «Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ. Они не относятся к вооруженным силам – это все, что можно констатировать. Но в любом случае наши граждане, они остаются гражданами РФ», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в каком статусе находились в Сирии россияне, погибшие 7 февраля при ударе западной коалиции.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что у Кремля нет подтвержденной информации о гибели россиян в результате американского авиаудара в Сирии. Так он ответил на вопрос о том, может ли в России быть объявлен траур по погибшим. «Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» – заявил Песков. «Нам (неизвестно), поэтому вопрос ваш не понимаем», – добавил он. В связи с этим он призвал журналистов «не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, не быть в плену у искаженных данных», передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков сообщил, что Россия не собирается вводить законодательные ограничения на частные поездки своих граждан в Сирию: «Мне неизвестно, чтобы они обсуждались».

Ранее СМИ сообщили имена россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США по отрядам ЧВК, – это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области. По данным военных источников телеканала CBS, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. Сегодня стало известно, что в Сирии во время авиаудара 7 февраля международной коалиции погиб еще один свердловчанин – Руслан Гаврилов из поселка Кедровка. Накануне родственники убитых в Сирии бойцов ЧВК «Вагнера» рассказали РИА «Новый День», что в Сирии воюет не менее тридцати бойцов из Свердловской области.

В результате налета, который, по заявлению американских силовиков, был самообороной, по информации СМИ, могли погибнуть более 200 российских наемников. Минобороны отрицает потери среди россиян. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием. В свою очередь, в МИД РФ назвали распространяемые сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии классической дезинформацией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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