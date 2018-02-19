Пять миллионов рублей страховки и медали: мать убитого в Сирии бойца ЧВК «Вагнера» рассказала о его гибели

СМИ сообщили о гибели в Сирии еще одного российского гражданина, который воевал в рядах ЧВК «Вагнера». Речь идет об уроженце поселка Североонежск Архангельской области Евгении Аликове, пишет Русская служба BBC, в чье распоряжение попали документы о гибели россиянина. Отмечается, что документы изданию передала мать погибшего Нина Атюшева. Женщина рассказала подробности гибели сына, а также о том, как его тело доставили на родину, и о получении компенсации в размере 5 миллионов рублей. Отметим, что в Москве у погибшего остались жена и трое детей.

По данным BBC, Евгений Аликов погиб 2 сентября 2017 года неподалеку от города Тиас в сирийской провинции Хомс от «сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость».

В Сирию он попал летом прошлого года после переподготовки в учебном центре в Ростове-на-Дону, до этого он несколько раз ездил в Донбасс, где сражался на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики.

20 сентября гроб с телом погибшего привезли в Североонежск. В этот же день Аликов был похоронен. Как рассказала мать погибшего, в середине сентября 2017 года с ней связался человек из Ростова-на-Дону, представился Андреем и сообщил, что ей надо приехать и забрать тело ее сына, погибшего в Сирии. Женщина ответила, что не сможет поехать в Ростов. Тогда звонивший сказал, что «мы своих не бросаем», и пообещал доставить цинковый гроб с телом погибшего самостоятельно. Спустя несколько дней груз 200 был доставлен на автомобиле. Среди документов, переданных матери Аликова сопровождавшим гроб мужчиной, были три справки из государственного госпиталя Аль Скельбия в городе Хама, свидетельство и справка о смерти, подписанные заведующим консульским отделом посольства РФ в Сирии Турпалом Аутаевым, жетон с личным номером М-3601 и две медали частной военной компании «Вагнер» – «За отвагу и мужество» и «За кровь и храбрость». На обеих стоит дата 1 сентября 2017 года. По мнению журналистов, это может быть как ошибкой гравировщика, так и указанием на то, что погиб Аликов еще в конце августа, а 2 сентября его тело забрали с поля сражения и доставили в госпиталь. Кроме того, матери погибшего передали 5 миллионов рублей наличными в качестве страховой выплаты за гибель сына.

Сразу после похорон Нина Атюшева начала бороться за то, чтобы государство признало гибель ее сына в Сирии. «Это несправедливо все-таки. Он не в уличной драке погиб, а на войне, – говорит женщина. – И хочется какой-то благодарности от государства, какой-то поддержки. Я ведь не прошу чего-то, чего не положено. Или просто парень зря погиб?»

На запрос в военкомат Плесецка, положено ли ей как потерявшей кормильца какое-либо пособие, а также надгробие или памятник на могиле сына, пришел ответ, в котором говорилось, что определить статус сына «для дальнейшего разрешения вопроса о реализации мер правовой и социальной защиты в настоящее время не представилось возможным».

Позже в аппарате уполномоченного по правам человека в Архангельской области помогли Нине Атюшевой составить обращение в Совет по правам человека при президенте России с жалобой, что государство не назначило ей пособие из-за утери кормильца и не помогло с установкой памятника на могилу. В свою очередь член СПЧ Сергей Кривенко в конце января текущего года отправил запрос в Следственный комитет и генпрокуратуру с просьбой расследовать обстоятельства гибели Евгений Аликова.

Издание при этом напоминает, что в октябре 2017 года агентство Reuters сообщало о гибели в Сирии не менее 131 россиянина, упоминая жителя Краснодарского края Сергея Поддубного. Он погиб 28 сентября в том же городе Тиас. На справке о смерти Поддубного значился номер 131. Согласно документам, справка о смерти Аликова получила номер 77. Таким образом, пишет издание, только за сентябрь 2017 года в Сирии могли погибнуть по меньшей мере 54 российских бойца ЧВК.

Ранее СМИ сообщили о гибели 7 февраля 2018 года не менее 100 россиян, воевавших в Сирии в составе частной военной компании «Вагнера», от авиаудара американской коалиции в провинции Дейр-Эз-Зор. Однако в МИД РФ опровергли данные о массовой гибели граждан России в Сирии. По данным министерства, при ударе погибли 5 россиян, они не были военнослужащими. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров назвал информацию о десятках погибших россиянах в Сирии попытками спекулировать на войне в этой стране. «То, что мы читаем про сотни и даже тысячи убитых российских наемников, – это попытки спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, еще продолжается. Эти попытки я считаю, как минимум, не очень корректными. Происходит накручивание жареных новостей без предъявления конкретных фактов», – приводит слова Лаврова ТАСС. Он отметил, что проверка информации продолжается и призвал «набраться терпения».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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