«Вербуют еще на базах подготовки ополченцев. Потом прямым бортом в Сирию» (ВИДЕО)

Главной темой этой недели, безусловно, стала ситуация с уничтожением бойцов ЧВК «Вагнера» силами американской антитеррористической коалиции.

История с погибшими гражданами России до сих пор обрастает огромным количеством слухов – изначально иностранные СМИ называли цифру в сто убитых, российские телеграм-каналы опубликовали телефонные переговоры бойцов ЧВК после боя, где число погибших выросло до двухсот, а представитель российского МИД Мария Захарова накануне сообщила о пяти погибших россиянах.

Подытожил дискуссию экс-депутат Государственной думы, бывший военный летчик Виктор Алкснис, который сообщил со ссылкой на свои источники: «Среди ЧВК Вагнера погибли 217 человек из пятого штурмового отряда, 10 человек – из второго штурмового отряда, 94 человека – из штурмового отряда «Весна» (он же «Карпаты»), а также 13 человек из артдивизиона. «Итого 334 человека. Кроме того, большое количество раненых умерло и умирает от тяжелых ранений в госпиталях. Неизвестно количество погибших военнослужащих Сил специальных операций ВС РФ, принимавших участие в этом рейде».

На этой неделе мы встречались и с родственниками погибших, и с их так называемыми кураторами, следящими за их деятельностью в Сирии, и попытались отделить зерна от плевел.

Супруга Станислава Матвеева рассказывает о гибели мужа

Автомат он называл своей ласточкой

Мы встречаемся с супругой погибшего Станислава Матвеева у него дома. Женщина находится в состоянии шока.

– Как вы узнали о гибели мужа?

– Мне позвонил наш атаман с Асбеста (Олег Сурнин, – прим. ред.). Спросил сначала, давно ли мы связывались со Стасом. Я ответила, что третий день связи нет. И девочки, у кого мужья там, тоже никто и ничего не знали. Буквально через минуту атаман перезванивает и говорит: «Стаса и Игоря больше нет». Я была в магазине в этот момент. Телефон из рук выронила, вон он сейчас разбитый лежит. Домой шла на автомате, чуть под машину не попала.

– Вам сказали, при каких обстоятельствах погиб муж?

– Нет. Вечером снова атаману перезвонила. Он попросил – не кипишите, мол, ничего толком пока не известно. Я начала узнавать по телам. Попросила, чтобы заказали попа, отпеть по-человечески, когда их доставят. Атаман тогда сказал, что доставить их должны во вторник и официально позвонить с Ростова. Так это на самом деле или как, я не знаю. У казаков пока идет вся информация с Донбасса (плачет). Не знаю, как это у них там все связано. Я пока стараюсь не верить во все это, не готовлюсь к похоронам.

– То есть тело в Ростов доставят?

– Кто-то говорит, что в Ростов. Но там еще ДНК-экспертизу должны провести. Кто-то говорит, что сразу в Екатеринбург привезут.

– Почему в Ростов?

– Они же первоначально в Ростов уезжали.

– Мы правильно понимаем, что ваш муж служил в 5-й роте?

– Я вообще не знаю роту. Он меня от всего этого оберегал.

– Вы про отряд Вагнера слышали? Дмитрий Уткин его настоящая фамилия?

– Слышала от девочек.

– Когда Стас в Сирию поехал, вы знали об этом?

– Он предупреждал меня. Он после Донбасса где-то год дома был. Приехал в июле 2016 года. Через год, 27 сентября 2017 года, уехал – в поезд уже сели с пацанами с Кедрового. А сейчас никто с нами на связь толком не выходит, никто не говорит, правда это или неправда. По башке как шарахнули – и молчок сейчас.

– Вы сказали, из Кедрового?

– Девять человек с Асбеста и с Кедрового много поехали. Больше ничего не знаю.

– На каких условиях ваш муж поехал в Сирию, сколько ему обещали выплатить?

– Не рассказывал он мне ничего. Он меня настолько берег, что никогда в такие вещи не посвящал. Пацанов хоронили с Донбасса, а я в самую последнюю очередь узнавала всегда.

– А с кем он контактировал?

– С Игорем Косотуровым, это командир Стаса. Они родственники дальние. У Стаса есть двоюродная сестра, и Игорь ее мужем был раньше. А так они всегда вместе. Казаки.

– Ваш муж успел какие-то деньги вам прислать оттуда?

– За полтора месяца он прислал всего 109 тысяч. Это за то, что в Ростове они находились. С сентября по октябрь, пока учения были. Я эти деньги в декабре получила.

– В Сирию он вообще зачем поехал?

– Его, видимо, затянули все эти автоматы и армейские тренировки. Он где-то через полгода после Донбасса начал скучать уже. Про автомат свой вспоминать, мол, как там моя «ласточка». Я его отговаривала и по-хорошему, и до развода чуть не дошло. Но вижу, что все это бесполезно уже. Намылился он и дорожку себе эту наметил. Они сами по себе здесь даже бегали и тренировались.

– Ваш муж по военной специальности кто был?

– Прапорщик. У меня есть награда его, Георгиевский крест с Донбасса (демонстрирует орден и сопутствующие документы). Звание ему, кажется, дали на Донбассе, здесь он служил только срочную службу.

– Что бы вы сейчас хотели, какие действия от государства бы хотели видеть?

– Я бы хотела, чтобы о моем муже узнали все. И не только о моем муже, обо всех пацанах, кто там так тупо погиб. Дико это все! Куда их послали, почему? У них даже защиты не было, как свиней отправили на убой! Хочу, чтобы правительство отомстило за них. Хочу, чтобы о пацанах память осталась, чтобы женам не обидно за мужей было, чтобы дети могли гордиться отцами.

Где и как вербуют в ЧВК Вагнера

Донбасс. Базы подготовки. Вербовка. Сирия

Наш следующий собеседник попросил не называть его имени – по роду своей деятельности он курирует сирийских добровольцев – выходцев из Свердловской области.

– Сколько погибло россиян, есть уточненные данные?

– На первый день, когда это все произошло, была информация о 30-ти погибших. На позавчера была информация уже о 217-ти.

– Сколько из них свердловчан?

– Двое: Игорь Косотуров и Стас Матвеев. Еще, говорят, был третий парень, тоже из Асбеста, но о нем ничего не знаю.

– Косотуров и Матвеев были казаками?

– Да, их вместе принимали в позапрошлый год на день разведки.

– Давно были знакомы с ними?

– С Игорем Косотуровым мы возили гуманитарку на Украину, в Луганск. Он там и остался. Я тогда вернулся, мне надо было на работу.

– Это год какой?

– Кажется, 2015 год.

– Что за гуманитарку возили?

– Продукты, медикаменты.

– Игорь Косотуров сколько пробыл в ЛНР?

– Около полугода. Потом с ранением попал. В ногу, осколок. Сюда прибыл, лечился.

– Он кем там воевал?

– Разведчиком.

– Он до Украины служил в 12-й бригаде ГРУ?

– Да, со 101-го километра.

– А после ранения что делал?

– Еще на полгода поехал. Потом уже больше в Луганск не поехал.

– Почему?

– Были другие планы по Сирии уже.

– Почему в Сирию решил ехать?

– Да как сказать… Помочь. Чувство патриотизма опять же! Туда многие пошли однополчане его с Украины.

– Стас Матвеев – тоже его однополчанин по Украине?

– Они вместе в Луганске с Игорем были. Сюда приехали вместе, вместе в казаки вступили.

– Игорь в каком звании был?

– На Украине капитаном был. Здесь, в бригаде, даже офицерского у него не было.

– Как у них получилось на Сирию выйти?

– Там россиян много. Рядом с границей с ЛНР существуют базы для обучения ополченцев. Они на этих базах тренируются. Соответственно, там с ними работают представители ЧВК Вагнера. Наблюдают, как идут тренировки, как идет спайка между ребятами. Когда они первый раз уехали туда, им предложили пополам разделиться и разными бортами в Сирию лететь. Мужики отказались. Игорь через два месяца приехал сюда с Ростова. Но потом им поступил звонок от командира, они все собрались и уехали.

– В Сирии они на какой базе находились?

– Такой информации нет. Я с ними на самом деле за неделю до гибели разговаривал. Нормально все было. Они охраняли какой-то завод. Я так понимаю, это все с нефтью связано. Там еще один казак служит из Асбеста – Николай Хитев и брат Игоря – Николай Косотуров.

– Они живы?

– Да, разговаривали уже. Потом информация с Донбасса пришла, что Косотуров со Стасом погибли. А сейчас я даже дозвониться не могу, там человек, кто тела эти собирал, позывной «Швед», сейчас уже не выходит на связь. Дозвонились до Коли Хитева, он и сказал, что трое погибших – Игорь, Стас и третий – его позывной «Коммунист». По двоим точно, по третьему информация проверяется.

– Как дальше с телами, родственникам их как передадут?

– Вчера информация прошла, что тела уже привезли в Питер. Пока это не подтверждено.

– Почему в Питер, а не в Екатеринбург?

– Я тот же вопрос задавал. Туда привезли, и все.

– Тела в каком состоянии?

– По крайней мере, опознать смогли.

– Вы говорите постоянно: информация пришла – откуда?

– В основном, вся эта информация идет через Донбасс от сослуживцев.

– Выплаты родственникам в связи с потерей кормильца предполагаются какие-то?

– Должны быть. Сумма называется в 3 млн рублей за погибшего.

– Это люди из ЧВК Вагнера говорили, я правильно понимаю?

– Правильно понимаете.

– Гарантии-то есть, что выплатят?

– Пока еще не обманывали никого. Напрямую до человека, кто занимался отправкой, мы не можем дозвониться.

– Как вы считаете, почему вообще стала возможной ситуация с убийством бойцов ЧВК Вагнера?

– Я думаю, что это предательство со стороны сирийцев. Кому-то было выгодно стравить русских и американцев. Вагнеровцы, конечно, тоже хороши – там сейчас берут кого угодно – и в результате ротами командуют менты. Что они понимают в военном деле? Отдают идиотские приказы, вот пацанов и убивают.

Еще «двухсотые»

На этой неделе стало известно, что в ходе авиаудара коалиции погиб еще один боец ЧВК Вагнера – Руслан Гаврилов.

«Они должны были вернуться в январе, но приказа всё не было. Их ждали, а потом такое, – рассказала Татьяна, знакомая с этой историей, порталу E1. – 7 февраля был обстрел, после этого никакой информации от них не поступало. Потом кто-то позвонил матери Руслана и сказал, что сын погиб».

Еще один источник рассказал нам о гибели наемника 1984 года рождения с военно-учетной специальностью «механик-водитель» родом из Нижнего Тагила. Якобы он тоже погиб в ходе обстрела сил американской коалиции.

Официальные заявления. Россия и США

Сегодня МИД РФ сделал официальное заявление о бойне в районе Хишама.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России, есть и пострадавшие, – сообщила пресс-секретарь Мария Захарова журналистам (цитата по «Интерфаксу»). – Но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства». В то время как США детально рассказывают о проведенной операции.

Пентагон разместил на своем официальном сайте стенограмму командующего Центральным корпусом ВВС США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана, который он дал по видеоконференцсвязи с авиабазы США в Аль-Адид, Катар. Публикуем наиболее важные моменты.

«Силы врага начали атаку стрельбой из артиллерии и танков по позициям коалиции, а затем боевое подразделение, числом около батальона, попыталось продвинуться под прикрытием огня артиллерии, танков, ракетных комплексов и минометов. Мы немедленно связались с российскими чиновниками по телефонной линии деконфликта, чтобы предупредить их о неспровоцированном нападении на позицию коалиции. После этого командование коалиции приняло решение об уничтожении сил врага».

«Точными ударами самолеты, наземная артиллерия и вертолеты провели штурмовые атаки против наступающих сил агрессора, остановили их продвижение и уничтожили несколько артиллерийских орудий и танков.

Когда силы противника отступили, мы прекратили огонь... Коалиция наблюдала наращивание военной техники и живой силы на прошлой неделе, и мы напомнили российским официальным лицам по линии телефонного деконфликта о том, что на позициях присутствуют американские военные советники. Это было до атаки противника.

Что касается количества уничтоженного противника, то на данный момент информация уточняется. Но, как я сказал ранее, силы противника во время наступления были в пределах батальонной тактической группы»

Асбест, Максим Бородин

Асбест. Другие новости 16.02.18

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