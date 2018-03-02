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Телеканал «Франс24» нашел вербовщика в Сирию в Свердловской области

Кадр с видео канала France24

Французский телеканал France24 несколько дней работал в Свердловской области и выпустил сюжет, в котором объявил о найденном пункте вербовки добровольцев в Сирию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналист-фрилансер французского телеканала «Франс-24» Алёна Ворошина работала три дня в Асбесте и в селе Кедровом. Ей якобы удалось найти некоего атамана, который вербует свердловчан наёмниками в Сирию. С их слов тела опознанных жителей Асбеста и Кедрового находятся в Ростове.

В сюжете показана мать погибшего в Сирии наемника ЧВК Вагнера Руслана Гаврилова. В качестве эксклюзива телеканалом выдается съемка «вербовки» в Сирию, где в качестве поставщика наемников выступает мужчина в зеленом военизированном одеянии с нашивкой «Новороссия» на плече.

Отметим, что съемка ведется со штатива – открыто со сменой планов, а звук пишется на микрофон, единственное, что должно подчеркивать подлинность съемки, – это закрытые лица героев. Под запись они общаются об условиях работы в Сирии. При этом де-факто подобного рода действия никогда не ведутся публично. У профессиональных телевизионщиков съемки подобного рода называются постановочными и никогда не воспринимаются серьезно, но могут ввести в заблуждение не искушенного в репортажной кухне зрителя.

Свердловская область в подводке к телесюжету именуется краем, расположенным в месте под названием Siberia, что также подрывает доверие к содержанию сюжета.

Однако считаем нужным отметить, что надуманность сюжета не умаляет того факта, что среди завербованных в ЧВК Вагнера, в том числе и погибших от удара американских сил, действительно есть жители Свердловской области, о чем ранее сообщал «Новый День». Это, например, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из Асбеста и Руслан Гаврилов из поселка Кедрового.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 02.03.18

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